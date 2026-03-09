TEMAS DE HOY:
Lluvias provocan desbordes y cortes en dos rutas del departamento de Santa Cruz

Los tramos Vallegrande–Ipita y Cuatro Cañadas–San Miguel están cerrados por desbordes de una quebrada y del puente San Miguelito.

Cristina Cotari

09/03/2026 12:19

ABC reporta dos cierres de carretera en Santa Cruz. Foto: ABC
Santa Cruz, Bolivia

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que existen cortes de transitabilidad en dos tramos carreteros del departamento de Santa Cruz debido a desbordes provocados por las lluvias.

Según el reporte, el tramo Vallegrande–Ipita se encuentra cerrado al tránsito vehicular hasta nuevo aviso por el desborde de la quebrada Peñones.

De igual manera, en el tramo Cuatro Cañadas–San Miguel se registró otro corte de transitabilidad tras el desborde del puente San Miguelito.

La ABC recomendó a los conductores transitar con precaución, mantener las luces encendidas y respetar la señalización instalada en los sectores afectados.

La institución también pidió a la población evitar circular por estos tramos si se registran lluvias intensas, y respetar los cortes de tránsito que serán comunicados a través de sus canales oficiales.

Para conocer el estado actualizado de las carreteras, la entidad habilitó su plataforma digital de información sobre transitabilidad.

