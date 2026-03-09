Lluvias provocan desbordes y cortes en dos rutas del departamento de Santa Cruz

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que existen cortes de transitabilidad en dos tramos carreteros del departamento de Santa Cruz debido a desbordes provocados por las lluvias.

Según el reporte, el tramo Vallegrande–Ipita se encuentra cerrado al tránsito vehicular hasta nuevo aviso por el desborde de la quebrada Peñones.

De igual manera, en el tramo Cuatro Cañadas–San Miguel se registró otro corte de transitabilidad tras el desborde del puente San Miguelito.

La ABC recomendó a los conductores transitar con precaución, mantener las luces encendidas y respetar la señalización instalada en los sectores afectados.

La institución también pidió a la población evitar circular por estos tramos si se registran lluvias intensas, y respetar los cortes de tránsito que serán comunicados a través de sus canales oficiales.

Para conocer el estado actualizado de las carreteras, la entidad habilitó su plataforma digital de información sobre transitabilidad.

Mira la programación en Red Uno Play