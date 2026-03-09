TED inicia capacitación de jurados en la capital cruceña desde este martes

Este lunes 9 de marzo concluye la fase de capacitación de jurados electorales en las provincias del departamento de Santa Cruz, mientras que desde este martes se iniciará el proceso en la capital cruceña, donde más de 30.000 ciudadanos fueron sorteados para controlar la votación durante las elecciones subnacionales.

El presidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED), Marco Monasterio, lamentó la baja afluencia de jurados a las jornadas de capacitación en las provincias y expresó su expectativa de que esta situación no se repita en la capital.

“Estamos ante un proceso electoral complejo que tiene dos actas, de escrutinio y cómputo; dos papeletas, dos ánforas y cinco votaciones. Por la complejidad del proceso se está alargando un poco la capacitación”, explicó Monasterio.

La autoridad indicó que la capacitación en la capital comenzará en la circunscripción 44, donde existen más de 42 recintos electorales. Las jornadas tendrán una duración de tres horas, de 18:00 a 21:00.

De acuerdo con el cronograma del TED, el proceso continuará el 11 de marzo en la circunscripción 45, el 12 en la 46, el 13 en la 47, el 16 en la 48, el 17 en la 49, el 18 en la 50 y concluirá el 19 de marzo en la circunscripción 51.

Además, el TED habilitó centros permanentes de capacitación en el Colegio de Contadores y en el Tribunal Electoral Departamental, así como en distintos puntos del departamento como La Guardia, el coliseo Santa Rosita, Las Orquídeas y Las Américas, con el objetivo de facilitar la asistencia de los jurados electorales.

