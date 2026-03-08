Impugnan a 20 candidatos del MTS y piden anular sus registros

La vicepresidenta del MovimientoTercer Sistema, presentó 20 impugnaciones en contra de candidatos afines al partido, alegando irregularidades penales y electorales, así como procesos pendientes ante la justicia.

Según Terrazas, todos los actos inscritos ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) desde el 27 de mayo del año pasado son nulos de pleno derecho. La dirigente señaló que el exlíder del partido, Félix Patzi, no convocó al Congreso Nacional para la elección de una nueva directiva, requisito indispensable para participar en las elecciones subnacionales.

“Según la resolución constitucional, el Congreso queda sin efecto, por lo que debemos realizar uno nuevo”, indicó Terrazas, anunciando que, por este motivo, se suspende temporalmente al Movimiento Tercer Sistema.

Actualmente, la decisión final está a la espera de los tribunales departamentales electorales y del TSE respecto a los candidatos observados por el incumplimiento de la convocatoria al Congreso Nacional. Terrazas afirmó que la situación se mantiene sin resolverse desde hace más de nueve meses.

Terrazas también remarcó que, hasta la fecha, no se cumple la alternancia de hombres y mujeres en los cargos del partido, un principio que debería observarse para garantizar la equidad de género en la estructura política interna.

El caso mantiene en vilo a militantes y candidatos del Tercer Sistema, mientras los órganos electorales analizan las impugnaciones y la suspensión temporal del movimiento.

