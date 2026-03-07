¿Eres jurado electoral? Estos son los horarios de capacitación en Cochabamba

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba capacita a notarios y jurados electorales, en el marco de las actividades de preparación rumbo a las elecciones subnacionales del 22 de marzo.

Las jornadas de formación se realizan en el Centro de Convenciones Víctor Blajot, en la ciudad de Cochabamba y buscan preparar a los responsables de las mesas de votación para que cumplan eficientemente con sus funciones, garantizando un proceso transparente y organizado.

De acuerdo con la información oficial, las capacitaciones se desarrollarán hasta el 18 de marzo y están organizadas en cuatro grupos con horarios establecidos:

Primer grupo: de 08:30 a 11:30

Segundo grupo: de 11:30 a 14:30

Tercer grupo: de 14:30 a 17:30

Cuarto grupo: de 18:00 a 21:00

Durante las sesiones se explican las funciones y responsabilidades que deberán cumplir los jurados electorales el día de la votación, además de los procedimientos para la instalación de mesas, el desarrollo del sufragio y el conteo de votos.

Las autoridades electorales también informaron que las capacitaciones se realizan en cinco puntos habilitados en la ciudad, con el objetivo de facilitar la participación de notarios y jurados electorales.

Con estas actividades, el órgano electoral busca garantizar que el personal designado cuente con la preparación necesaria para el desarrollo transparente y ordenado de las elecciones subnacionales.



