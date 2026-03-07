Tarija se encuentra en alerta naranja por intensas lluvias y tormentas eléctricas registradas entre el 6 y 7 de marzo, fenómeno que ha provocado deslizamientos de tierra, caída de rocas en carreteras y el incremento del caudal de varios ríos.

Las precipitaciones también estarían relacionadas con un accidente de tránsito registrado en el tramo Canaletas–Palos Blancos, que presuntamente ocurrió debido al mal estado de la vía tras las lluvias.

Además, se reportó la suspensión del paso por chalanas en Bermejo, debido al aumento del caudal del río, situación que obligó a restringir el tránsito fluvial por seguridad.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a los conductores circular con extrema precaución, especialmente en rutas de montaña donde existe riesgo de derrumbes y caída de rocas.

Los organismos de emergencia mantienen monitoreo constante de las condiciones climáticas y del nivel de los ríos, mientras se pide a la población estar atenta a los reportes oficiales.

Tarija en alerta naranja: lluvias provocan deslizamientos, crecida de ríos y accidentes. Foto Red Uno Sur.

Mira la programación en Red Uno Play