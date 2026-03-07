¡Todos a limpiar! Santa Cruz realiza gran minga contra la chikungunya

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, Julio César Koca, informó que este sábado inició la gran minga de limpieza para combatir la chikungunya en la ciudad.

Explicó que la campaña se realiza con la participación de distintas instituciones y la población, con el objetivo de eliminar criaderos de mosquitos que transmiten la enfermedad. En la actividad participan el Municipio, el Sedes, la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE), universidades y organizaciones vecinales.

Koca señaló que la minga se desarrollará durante dos jornadas. Este sábado se trabajará en los distritos 2, 5 y 6, mientras que mañana domingo las brigadas se desplegarán en los distritos 6 y 11.

La principal acción consiste en que los vecinos saquen de sus domicilios objetos que acumulen agua, como recipientes, llantas o envases, que sirven de criaderos para el mosquito. Posteriormente, la empresa municipal Emacruz se encargará de recoger estos residuos y se realizará la fumigación en las zonas intervenidas.

Además, brigadas médicas recorrerán los barrios para orientar a las familias sobre los síntomas de la chikungunya y las medidas de prevención, así como la importancia de eliminar criaderos en los hogares.

El director del Sedes remarcó que la participación de la población es clave para frenar la propagación de la enfermedad. “Cuando nos unimos somos más fuertes y podemos controlar este problema que afecta a la salud de todos”, afirmó.

De esta manera las actividades se intensificaron este fin de semana para luchar contra la chikungunya con el despliegue de más de 1.000 personas.

