Insólito: ocultaba cocaína dentro de un peluche y fue detenida en un control vial

El operativo se realizó durante un control de rutina sobre la Ruta Nacional 50, a la altura del kilómetro 46, cerca de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.

Según informó oficialmente la fuerza de seguridad, el vehículo fue detenido por efectivos de la Sección “28 de Julio” del Escuadrón 20 Orán, quienes realizaban controles preventivos en la zona.

En el automóvil viajaban tres mujeres que transportaban distintas mercaderías. Durante la inspección, los gendarmes utilizaron un escáner fijo y detectaron una anomalía dentro de un peluche que formaba parte de la carga.

“Se detectó la posible presencia de algún tipo de sustancia entre la mercadería”, indicó la Gendarmería.

Los efectivos notaron además que el juguete tenía un peso inusualmente elevado. Al abrirlo, encontraron un paquete rectangular de color amarillo oculto en su interior.

La prueba de campo narcotest confirmó que el contenido era cocaína, con un peso total de 1 kilo con 45 gramos.

Por disposición de la Fiscalía Descentralizada de Orán, una de las sospechosas quedó detenida e incomunicada, mientras que las otras dos mujeres quedaron vinculadas a la causa.

Otro operativo: seis kilos de cocaína en un micro

En otro procedimiento vinculado al tráfico de drogas, una mujer de 26 años fue detenida en la ciudad de Rosario con más de seis kilos de cocaína de máxima pureza dentro de una mochila.

La joven, identificada como Ana, alias “Pachulita”, había llegado en un micro de larga distancia de la empresa La Veloz del Norte procedente de Salta.

El operativo fue realizado por la Prefectura Naval Argentina en la terminal de ómnibus rosarina.

Según la investigación, el traslado de la droga habría sido organizado desde la cárcel por su pareja, un interno alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz.

De acuerdo con los fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), el recluso presuntamente coordinaba el traslado de cargamentos de entre 6 y 15 kilos de cocaína desde Bolivia hacia Rosario, utilizando personas de su entorno para el transporte.

La droga ingresaba por la frontera en Aguas Blancas, pasaba por Orán y luego era enviada en micros de larga distancia hacia diferentes ciudades.

En el avance de la causa también fueron realizados allanamientos en las localidades de Alcorta y Máximo Paz (Santa Fe) y en Colón (Buenos Aires), donde fueron detenidos el padre y el hermano del interno.

