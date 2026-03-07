En las imágenes, que duran aproximadamente 18 segundos, se escucha al funcionario exigir al conductor que detenga el vehículo. “¡Qué le pasa, quieto ahí!”, se oye gritar mientras intenta impedir que avance.
07/03/2026 10:08
Un taxista que operaba de forma irregular protagonizó un violento incidente al intentar huir de un control de tránsito en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en la ciudad de Lima, dejando a un policía atropellado y generando indignación entre los ciudadanos.
El hecho ocurrió durante un operativo de fiscalización contra taxis informales que operan en los alrededores del principal aeropuerto peruano. Según se observa en un video difundido en redes sociales, un conductor fue intervenido por un fiscalizador de tránsito cuando se encontraba ofreciendo un servicio de transporte no autorizado.
En las imágenes, que duran aproximadamente 18 segundos, se escucha al funcionario exigir al conductor que detenga el vehículo. “¡Qué le pasa, quieto ahí!”, se oye gritar mientras intenta impedir que avance. Sin embargo, el taxista ignora la orden y acelera, obligando al fiscalizador a subirse al capó del motorizado para evitar ser arrollado.
El vehículo avanza varios metros con el funcionario sobre el capó hasta que, segundos después, un policía intenta detener la fuga colocándose delante del automóvil. El conductor no reduce la velocidad y termina atropellando al oficial, quien queda tendido en plena vía pública.
