¿Por qué renunció Andrea Barrientos? Polémica por el 50/50

La renuncia de Andrea Barrientos al cargo de viceministra de Autonomías se produjo en medio de una fuerte polémica política relacionada con la implementación de la propuesta de redistribución de recursos 50/50, una de las principales promesas del presidente Rodrigo Paz.

El origen de la polémica

El conflicto comenzó luego de una entrevista en la que Barrientos explicó que el modelo 50/50 no significaba simplemente entregar la mitad de los recursos a las regiones, sino que debía aplicarse bajo un esquema de corresponsabilidad entre el Estado central y los gobiernos subnacionales.

“¿Qué piensan los candidatos que es el 50/50? ¿Que nosotros vamos a agarrar y les vamos a decir: toma el 50% de la plata y tú hazte cargo? No funciona así, tiene que funcionar el ejercicio de corresponsabilidad”, señaló en una entrevista.

Estas declaraciones generaron una fuerte reacción en Santa Cruz, donde el 50/50 es considerado una demanda histórica vinculada a la autonomía regional.

Críticas de líderes políticos

Las palabras de la entonces viceministra provocaron cuestionamientos de distintas figuras políticas. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, criticó el contenido de sus declaraciones y afirmó que reflejaban una visión centralista.

“El contenido y el tono de sus palabras nos hace recordar lo peor de la burocracia centralista”, señaló.

Camacho sostuvo que el 50/50 debe concretarse como parte central del pacto fiscal que las regiones demandan al Estado.

También el candidato a la Gobernación de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, rechazó las declaraciones y cuestionó el entorno del presidente.

“¿Cómo puede ser que nos quieran decir qué hacer con lo que nos corresponde?”, manifestó.

Por su parte, el empresario y candidato Branko Marinkovic planteó incluso cerrar el Viceministerio de Autonomías, argumentando que su existencia contradice el concepto de un Estado autonómico.

“Autonomía es que nosotros decidamos qué hacer con nuestra plata, en nuestros departamentos y municipios, según nuestras propias prioridades. No desde La Paz”, escribió en redes sociales.

Disculpa pública de Barrientos

Ante la controversia generada, Barrientos ofreció una disculpa pública, reconociendo que sus palabras generaron malestar.

“El día de ayer cometí un error, como todo ser humano cometí un error de comunicación que ha molestado en el más profundo del espíritu autonómico del país”, afirmó.

La entonces autoridad aseguró que el Gobierno trabaja para implementar “un 50/50 real”, que incluya recursos, responsabilidades y reformas fiscales necesarias.

Asimismo, reiteró su compromiso con el desarrollo de las regiones y con el fortalecimiento del modelo autonómico.

“De corazón, les expreso mis más sinceras disculpas. Mi compromiso para construir este Estado autonómico que avance hacia el federalismo es 100% real”, señaló.

Polémica por la implementación del 50/50

Sin embargo, la polémica se intensificó cuando Barrientos volvió a referirse al tema de los plazos para implementar la redistribución 50/50 y afirmó que era “difícil decir” cuánto tiempo tomaría concretar este proceso.

Según sus declaraciones, la implementación podría tardar “tres días, cinco semanas o incluso 10 años”, lo que generó nuevas críticas y cuestionamientos.

Presión cívica desde Santa Cruz

Las declaraciones motivaron una reacción directa del Comité Pro Santa Cruz, cuyo presidente Stello Cochamanidis pidió públicamente su renuncia.

“Nuevamente vuelve a tratar de desmitificar el tema del 50-50, yendo en contra de su jefe, del presidente del Estado”, afirmó.

El dirigente cívico también señaló que las instituciones cruceñas no reconocerían su autoridad y anunció que no participarían en reuniones en las que ella estuviera presente.

“Para nosotros ella no es una autoridad. No vamos a tener ninguna reunión donde tenga que estar presente o pretenda estar presente esta persona”, sostuvo.

En la misma línea, la senadora Kathia Quiroga (Libre) afirmó que diversas instituciones cruceñas estaban pidiendo que Barrientos “dé un paso al costado”, acusándola de representar una postura contraria al proceso autonómico.

El desenlace

La presión política y cívica fue aumentando en los días posteriores, incluyendo el anuncio de sectores cruceños de bloquear el diálogo con el Viceministerio de Autonomías mientras Barrientos se mantuviera en el cargo.

En medio de este escenario de críticas, tensiones políticas y cuestionamientos públicos, Andrea Barrientos presentó finalmente su renuncia al cargo de viceministra de Autonomías, cerrando un episodio que volvió a poner en el centro del debate nacional la redistribución de recursos y el futuro del modelo autonómico en Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play