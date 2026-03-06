TEMAS DE HOY:
Sigue en vivo la entrevista a la Primera Dama en exclusiva por Red Uno

A minutos del gran estreno, Bolivia se prepara para una charla íntima con la esposa del mandatario.

Ximena Rodriguez

05/03/2026 20:46

Foto: Red Uno.
Bolivia

La espera termina esta noche con la emisión de la entrevista exclusiva a Bibi Urquidi Barbery a través de Red Uno. El país aguarda conocer de primera mano los valores de la mujer, madre y esposa que hoy lidera la gestión social de la nación.

El encuentro, programado para las 21:00, profundizará en su visión sobre la familia y el compromiso que asume con cada hogar boliviano. La audiencia podrá descubrir una faceta cercana y genuina que pocas veces se ve en los actos oficiales del Estado.

La expectativa crece en redes sociales tras los adelantos que muestran a una Primera Dama reflexiva y dispuesta a compartir su historia personal. Este diálogo promete ser un hito en la programación televisiva nacional.

Todo está listo para que el público se conecte hoy a la señal de Red Uno a partir de las 21:00 horas. No pierda la oportunidad de presenciar este retrato íntimo de quien hoy camina al lado del servicio público boliviano.

Foto: Red Uno.

 

