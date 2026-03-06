Más de 6.000 transportistas tramitan resarcimiento técnico en solo tres días

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, informó que 6.657 transportistas han interactuado con la plataforma de YPFB para gestionar reclamos por daños mecánicos. Hasta la fecha, el sistema registra 1.752 solicitudes completas y más de 600 placas rechazadas por inconsistencias en el B-Sisa.

Durante su informe ante la Cámara de Senadores, la autoridad detalló el avance de los procesos de resarcimiento vinculados a la calidad del carburante.

“Podemos decir que casi 6.700 personas ya están en el sistema en pleno proceso”, explicó Medinaceli para dimensionar el alcance actual de la contingencia.

Pese al volumen de registros, el Ejecutivo aclaró que la cifra sigue siendo marginal en comparación con el total de vehículos que circulan en el país. El ministro cuestionó la magnitud del problema señalando: “¿Cuánto representa en el parque automotor boliviano? El parque está cerca de los tres millones y de ese total solo tenemos 6.700”.

La estatal petrolera ha recordado que existe un seguro vigente diseñado específicamente para cubrir eventualidades técnicas de esta naturaleza. Los afectados deben cumplir con el registro riguroso en la plataforma oficial para que cada caso sea sometido a una evaluación técnica y legal.

Finalmente, el proceso de compensación dependerá de la validación de los daños por parte de los peritos asignados a la estatal. Medinaceli instó a los transportistas a formalizar sus quejas para activar los mecanismos de protección financiera previstos por YPFB.

