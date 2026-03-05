“Ni siquiera un rasguño”: camarote se desploma sobre un niño mientras dormía y sale ileso | Video

Un momento de gran tensión quedó registrado por una cámara de vigilancia en una vivienda de Texas, en Estados Unidos, cuando la estructura superior de un camarote se desprendió y cayó sobre un niño que dormía en la cama inferior.

El video fue divulgado por el medio estadounidense ABC News y muestra cómo dos hermanos vivieron un inesperado susto en plena noche.

El momento del accidente

En las imágenes se observa a la hermana del menor sentada en la parte superior del camarote, aparentemente revisando un teléfono celular.

De manera repentina, los fierros que sostenían la estructura superior se desprenden, provocando que el colchón y la base metálica caigan verticalmente sobre el niño que dormía debajo.

Tras el impacto, la menor intenta mover el colchón para liberar a su hermano, mientras el niño golpea la estructura en un intento de salir por su cuenta.

Al notar que no lograba levantar la cama, la niña sale rápidamente del cuarto para pedir ayuda a su madre.

Final inesperado

Segundos después, la mujer entra a la habitación y logra mover el colchón para rescatar al niño, quien, pese al fuerte susto, resultó completamente ileso.

“Ni siquiera un rasguño”, afirmó la madre del menor tras el incidente.

El video rápidamente se viralizó en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la rápida reacción de la hermana y la fortuna de que el accidente no terminara en tragedia.

