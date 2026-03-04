Vuelve un clásico: confirman el estreno del remake de "La casa de la pradera"

Netflix redobló su apuesta por uno de los clásicos más queridos de la televisión. La compañía confirmó que el remake de La casa de la pradera se estrenará el 9 de julio de 2026 y, además, anunció su renovación para una segunda temporada incluso antes de que la primera llegue al catálogo.

La primera entrega contará con ocho episodios y marcará el regreso del universo creado por Laura Ingalls Wilder a la pantalla, esta vez con una mirada contemporánea.

Una apuesta fuerte antes del estreno

La decisión de renovar la serie cuatro meses antes de su debut evidencia la confianza estratégica que Netflix deposita en el proyecto y en su potencial para conquistar nuevas generaciones, además de atraer a la audiencia nostálgica.

La nueva adaptación está basada en la saga literaria semiautobiográfica Little House, que narra la vida de los pioneros estadounidenses en el siglo XIX.

El equipo detrás de la nueva versión

La serie está dirigida y producida ejecutivamente por Rebecca Sonnenshine, reconocida por su trabajo en The Boys y The Vampire Diaries.

“Estoy increíblemente agradecida con nuestro elenco y equipo, quienes volcaron su pasión y dedicación en traer nuestra primera temporada a la vida”, expresó Sonnenshine en un comunicado. “Esperamos compartir esta nueva adaptación de los libros de ‘Little House’ con audiencias de todo el mundo”.

En el elenco destaca Alice Halsey en el papel de Laura Ingalls, actriz conocida por su participación en Lessons in Chemistry.

Por su parte, Jinny Howe, directora de series de ficción de Netflix para Estados Unidos y Canadá, afirmó: “El destacado trabajo del equipo durante la primera temporada ha sentado las bases para una narración que puede perdurar durante años”.

Un clásico que marcó época

La serie original, emitida por NBC entre 1974 y 1983, tuvo nueve temporadas y más de 200 episodios, consolidándose como un clásico de la televisión familiar.

Netflix define esta nueva versión como una mezcla de “drama familiar esperanzador, épica de supervivencia y relato de origen del Oeste estadounidense”, con una narrativa que promete actualizar los desafíos y triunfos de la familia Ingalls para el público actual.

Con esta renovación anticipada, la plataforma deja claro que apuesta a largo plazo por una historia que ya demostró su capacidad de emocionar a generaciones.

