“Eran niños alegres”: comunidad educativa despide a cinco hermanos fallecidos en Sacaba

El entorno de los cinco niños hallados sin vida en la zona de Inca Rancho, en el municipio de Sacaba, los recuerda como pequeños alegres y a sus padres como personas responsables y participativas.

Una representante de los padres de familia de la unidad educativa Inca Rancho, donde estudiaban los menores, expresó la consternación que se vive en la comunidad escolar.

“Eran unos niños muy alegres, venían a clases y compartían con sus compañeros. Las maestras están consternadas y estamos de duelo”, dijo.

La madre de familia aseguró que ambos progenitores asistían a reuniones y asambleas escolares. “Los papás eran responsables, siempre estaban predispuestos y participaban en las actividades”, señaló.

Explicó que el año pasado el padre retiró a los niños de la unidad educativa y, tras revisar los registros, no figuran inscritos en otro establecimiento. “Tal vez fue por el tema económico, no sabemos”, indicó.

Conmovida por lo ocurrido, expresó su indignación y tristeza. “Como madre me siento indignada, no sé qué le pudo haber pasado a una mamá con cinco hijos para tomar esa decisión”, dijo.

Los padres de familia también anunciaron que buscan colaborar con la familia para cubrir parte de los gastos de los sepelios, especialmente con las cajas y nichos.

Mientras tanto, los vecinos de la zona también lamentaron profundamente la tragedia y manifestaron su solidaridad con velas y oraciones.

El caso consternó al departamento de Cochabamba. Hasta el momento se conoce que el padre llegó a su vivienda y encontró sin vida a su esposa, de 31 años, y a sus cinco hijos: Noelia (9), Estrella (7), Rodrigo (5), César (2) y una bebé de tres meses.

El caso fue catalogado como un múltiple infanticidio seguido de suicidio, ante la presunción de que la madre habría provocado el envenenamiento de los menores antes de quitarse la vida, de acuerdo al informe oficial de las autoridades.

