Un puma camina a metros de una autopista y genera pánico

Momentos de tensión se viven en Hudson tras la aparición de un puma suelto en las inmediaciones de un barrio privado. El animal fue registrado por cámaras de seguridad mientras caminaba por la zona, lo que generó preocupación entre los vecinos.

El avistamiento ocurrió a la altura de la calle 63, a pocos metros de la Autopista Buenos Aires–La Plata y cerca del barrio El Cano. Las imágenes muestran al felino desplazándose por fuera del perímetro cerrado, en dirección a la Costanera de Hudson, donde se ubican al menos otros tres countries.

Operativo y máxima cautela

Tras la alerta vecinal, se activó un operativo conjunto para intentar localizar al animal y garantizar tanto la seguridad de la población como la del propio ejemplar.

La Dirección de Fauna de la Provincia de Buenos Aires pidió extremar precauciones y solicitó que, ante cualquier nuevo avistamiento, se dé aviso inmediato a los canales oficiales: el 911 (Emergencias) o el 103 (Defensa Civil).

En la zona trabajan equipos especializados en fauna, junto a personal de seguridad y Defensa Civil, que realizan guardias preventivas en el sector costero.

Un ejemplar joven y en buen estado

Según determinaron los especialistas a partir de las imágenes, se trataría de un puma macho, joven y silvestre. Es decir, no provendría de cautiverio, sino que habría llegado al área tras desorientarse o alejarse de su hábitat natural.

Los técnicos indicaron además que el animal se encuentra en buen estado de salud.

Qué hacer ante un posible encuentro

Las autoridades fueron claras: no intentar acercarse, atacarlo ni mucho menos cazarlo, ya que se trata de un delito. También recomendaron no dejar perros sueltos en patios o jardines y mantener las luces exteriores encendidas durante la noche como medida preventiva.

Pese al intenso rastrillaje realizado en las últimas horas, hasta el momento no se reportaron nuevas novedades sobre el paradero del felino.

La incertidumbre crece y el barrio permanece en alerta, mientras los especialistas buscan evitar que la historia termine en tragedia.

Mira la programación en Red Uno Play