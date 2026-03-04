Lo que se sabe de la muerte de cinco hermanitos en Sacaba: crisis, silencio familiar y una tragedia

El dolor y la incredulidad marcan a la familia de los cinco niños fallecidos junto a su madre en el municipio de Sacaba. Entre lágrimas, los parientes aseguran que, aunque sabían que atravesaban dificultades económicas, jamás imaginaron un desenlace tan devastador.

Uno de los hermanos del padre de los menores relató que la familia enfrentaba una situación económica complicada, marcada por deudas, inestabilidad laboral y responsabilidades que cada día se volvían más difíciles de sostener.

“Económicamente no estaban bien. Creo que se hizo presionar por el banco, el alquiler… A veces no hay trabajo. Él es tímido, callado, reservado. No nos dijo nada”, expresó con voz quebrada.

Un hogar humilde que hoy es escenario de dolor

El tío de los pequeños describió la vivienda familiar como un espacio sencillo que para ellos representaba un refugio. Sin embargo, ese mismo lugar se ha convertido ahora en el escenario de una tragedia que dejó a la familia sumida en la impotencia.

“Era un refugio para ellos”, comentó, recordando que la familia llevaba una vida tranquila y discreta en el barrio.

Durante un recorrido por la zona se constató que la familia vivía en una pequeña casa de apenas dos cuartos, donde convivían los padres y sus cinco hijos. El espacio reducido reflejaba las limitaciones económicas con las que intentaban salir adelante.

Según el familiar, el inicio del año escolar también representaba una presión adicional para el hogar.

“Encima empezaron las clases y todo se recarga más cuando hay niños”, señaló, haciendo referencia a los gastos que implican útiles escolares, transporte y alimentación.

El tío también defendió el carácter de su hermano, el padre de los menores, a quien describió como una persona tranquila.

“Mi hermano no es una persona conflictiva, no es de pelear”, afirmó.

Un barrio en shock

Los vecinos del sector también manifestaron su consternación por lo ocurrido. Varios de ellos relataron que la familia llevaba una vida reservada y que nunca observaron situaciones de conflicto.

La noticia se propagó rápidamente por la zona, generando escenas de dolor, incredulidad e impotencia entre quienes conocían a los pequeños o cruzaban a diario con la familia.

Muchos vecinos coinciden en que se trataba de una familia humilde que trataba de salir adelante en medio de dificultades.

Crisis económica bajo investigación

Las primeras investigaciones apuntan a que una profunda crisis económica habría sido uno de los factores que desencadenaron la tragedia.

De acuerdo con un informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la familia acumulaba varias deudas, entre ellas cuatro meses de alquiler impago y la ausencia de ingresos estables.

El director departamental de la Felcc, Rolando Vera, explicó que el posible móvil del hecho estaría relacionado con la presión económica que enfrentaba el hogar.

“De acuerdo con las declaraciones del progenitor, tenían una deuda de cuatro meses por el alquiler de la vivienda y el padre contaba con un trabajo inestable en el rubro metalmecánico”, informó la autoridad.

Las investigaciones también revelaron que la madre no contaba con una fuente laboral ni tenía familiares cercanos en Cochabamba que pudieran brindar apoyo o contención en momentos de dificultad.

Una tragedia que sacudió a Cochabamba

El hecho ocurrió la noche del martes en una vivienda del municipio de Sacaba. Según el reporte preliminar, el padre llegó cerca de las 20:00 y encontró sin vida a su esposa, de 31 años, y a sus cinco hijos menores.

Las víctimas fueron identificadas como Noelia (9), Estrella (7), Rodrigo (5), César (2) y una bebé de tres meses.

El caso fue calificado por las autoridades como un presunto múltiple infanticidio seguido de suicidio. Las pericias y las investigaciones continúan para esclarecer completamente las circunstancias del hecho.

Debate sobre vulnerabilidad y redes de apoyo

La tragedia ha generado un profundo impacto social y ha reabierto el debate sobre las consecuencias de la crisis económica en familias vulnerables.

Especialistas y autoridades coinciden en que situaciones de presión financiera extrema, sumadas al aislamiento social y la falta de redes de apoyo, pueden agravar escenarios de angustia en los hogares.Mientras continúan las investigaciones, en Sacaba el recuerdo de los cinco niños y el dolor de una familia que intenta comprender lo ocurrido mantienen a toda una comunidad en silencio y duelo.

