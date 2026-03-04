Reconstruyen el asesinato de mujer hallada sin vida dentro de un freezer en el Plan Tres Mil

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Ministerio Público realizaron este miércoles la reconstrucción del asesinato de una mujer que fue encontrada sin vida al interior de un freezer, en un hecho ocurrido el pasado 26 de diciembre en el barrio Banzer, zona del Plan Tres Mil, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El acto investigativo se llevó a cabo en el mismo sector donde se registró el crimen y contó con la presencia de personal de la División de Homicidios de la Felcc, fiscales asignados al caso y las partes procesales, tanto de la víctima como de los cinco imputados, quienes actualmente cumplen detención preventiva en el penal de Palmasola.

De acuerdo con los antecedentes, la mujer fue hallada sin signos vitales y presentaba lesiones en su cuerpo. Las investigaciones establecieron que el cadáver fue trasladado en un vehículo de transporte por aplicación y posteriormente abandonado entre matorrales, con la intención de ocultar el crimen.

El Ministerio Público informó que esta reconstrucción tiene como objetivo establecer con precisión los movimientos que realizaron los involucrados antes, durante y después del hecho, así como determinar el grado de participación de cada uno de los procesados.

Durante la diligencia, las defensas de los imputados y la representación legal de la víctima estuvieron presentes, en cumplimiento del debido proceso. Las autoridades señalaron que los elementos recolectados en esta etapa serán incorporados al cuaderno de investigación para fortalecer la acusación formal.

