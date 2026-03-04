"El partido del trimestre”: DT destaca la clasificación de Independiente en la Sudamericana

Independiente logró su clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana luego de superar a Guabirá en una definición por penales que tuvo tensión hasta el final (3-2). Tras el compromiso, el director técnico René Hinojosa habló con la Red Uno de Bolivia y destacó el desgaste que implicó el desafío y la energía que el club invirtió para alcanzar el objetivo internacional.

“Estamos muy felices por la clasificación, han sido semanas de desgaste y este partido contra Guabirá era el partido del trimestre como institución. Le dedicamos mucha energía para poder pasar y llegar a una fase de grupos a nivel internacional”, expresó el entrenador, subrayando la importancia del resultado para el proyecto deportivo.

En cuanto al desarrollo del encuentro, Hinojosa reconoció que no fue la mejor versión futbolística de su equipo.

“A nivel de planteamiento no fue el partido más bonito que hicimos, pero se vio una mejoría en el equipo. En el segundo tiempo, con el ingreso de los cambios, buscamos ser más ofensivos. Nos faltó un poquito más en la definición para irnos felices durante los 90”, explicó.

También admitió que el rival generó peligro.

“Guabirá tuvo sus oportunidades, un tiro libre que como lo sufrí, pero esto es fútbol. Se nos dio en los penales y ahora toca prepararse para lo que viene”, señaló. Sobre la tanda decisiva, fue claro: “Los penales no los practicamos. Si alguno de los chicos se quedó a patear, lo hizo por cuenta propia. Yo les transmití que podíamos clasificar porque creía que podíamos hacerlo, pero la intención no era llegar a los penales; es más cuestión de suerte, pueden pasar un montón de cosas”.

Finalmente, el estratega dejó un mensaje de convicción de cara a la siguiente fase.

“Equipo que venga lo vamos a enfrentar, no nos puede mover la agujita. Tenemos que hacer las cosas bien para demostrarles que somos el Inde, porque el peón se convierte en rey cuando batalla y batalla. Tenemos que seguir demostrando esa hambre”, concluyó.

