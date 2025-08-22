Justicia da su primer castigo a Independiente, tras violentos hechos en Avellaneda

El Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús resolvió este viernes la clausura y suspensión preventiva del estadio Libertadores de América, perteneciente al Club Atlético Independiente, tras los violentos incidentes registrados durante el partido frente a Universidad de Chile. La medida fue solicitada por el fiscal Mariano Zitto, quien calificó los disturbios como “extremos e inhumanos”.

En su fallo, el juez José Luis Arabito señaló que existió una “imposibilidad manifiesta de contención de los desmanes”, los cuales escalaron hasta la completa suspensión del encuentro. Como consecuencia, se prohíbe la realización de espectáculos deportivos con público hasta que se presente un plan de seguridad conjunto entre las autoridades competentes. La clausura será por tiempo indeterminado, y se podrán realizar audiencias de control para evaluar el levantamiento parcial o total de la medida. Para el partido de este domingo, Independiente debe elegir si jugar sin público o jugar en otro estadio, según se conció.

El fiscal detalló que los incidentes comenzaron incluso antes del inicio del partido, con destrozos en la tribuna visitante, la destrucción de sanitarios y buffet, y ataques con escombros hacia el sector local. La seguridad interna, a cargo de la empresa contratada por el club, resultó insuficiente para contener la violencia, mientras que la policía provincial solo actúa como refuerzo en el perímetro del estadio.

El tribunal también solicitó al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que informe sobre las condiciones de seguridad y las medidas necesarias para evitar la repetición de hechos similares. La decisión judicial busca garantizar la seguridad de los espectadores y prevenir nuevos episodios de violencia en eventos deportivos.

Mira la programación en Red Uno Play