Gabigol, de héroe de Flamengo a peor refuerzo del Brasileirao 2025

El delantero Gabriel Barbosa no logró cumplir con las expectativas en Cruzeiro y fue señalado por la afición como el fichaje más decepcionante del año en Brasil. 

Martin Suarez Vargas

28/12/2025 18:40

Foto: Gabigol cuando estaba en el Flamengo. Foto: Internet.
Brasil.

Gabriel Barbosa, conocido como Gabigol, vivió un giro inesperado en su carrera tras ser elegido como el peor refuerzo del Brasileirao 2025. Según una encuesta de Globo Esporte, el delantero recibió 8.050 de los 15.549 votos, representando el 51,78% del total, lo que confirmó que su llegada a Cruzeiro no estuvo a la altura de las expectativas generadas.

A pesar de un debut prometedor en enero, donde anotó un triplete frente a Itabirito, Barbosa terminó relegado al banco de suplentes tras una temporada irregular con 13 goles y cuatro asistencias en 49 partidos. La irrupción de Kaio Jorge como máximo goleador del equipo acentuó su situación, y ya se especula con una posible salida anticipada antes de que concluya su contrato en 2028.

El debate sobre los fichajes menos exitosos del campeonato también incluyó a Emerson Royal, de Flamengo, y al histórico defensor David Luiz, de Fortaleza, quienes ocuparon el segundo y tercer puesto en la encuesta. El caso de Gabigol destaca especialmente debido a su exitoso pasado en Flamengo, donde fue decisivo en la final de la Copa Libertadores 2019 y se consolidó como uno de los máximos goleadores históricos del club.

A lo largo de su carrera, Barbosa ha experimentado altibajos y récords, desde su debut en 2013 con Santos hasta su paso por Europa con Inter de Milán y Benfica, regresando luego a Brasil para brillar nuevamente en Flamengo. También tuvo presencia en la selección brasileña y ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Sin embargo, la reciente temporada en Cruzeiro evidencia que su carrera atraviesa un momento de desafío y redefinición profesional.

