Con un gol de Lautaro, Inter venció 1-0 a Atalanta y es líder absoluto

Con un solitario tanto de Lautaro Martínez el Inter ganó 0-1 al Atalanta y sostuvo el liderato de la Serie A gracias a la aparición del atacante argentino, que remató una faena muy trabajada en el minuto 65, cuando aprovechó una asistencia del canterano Pio Esposito para dar la victoria a su equipo.



El Inter tenía la urgencia de contestar al Milan para mantenerse en lo más alto de la clasificación. Los tres puntos que sumó el equipo de Massimiliano Allegri ante el Verona (3-0) trasladó la presión al cuadro Christian Chivu, que tuvo que enfrentarse al reto de ganar en un estadio complicado como el del Atalanta, en buena forma después de sumar dos victorias seguidas.



Las buenas sensaciones del Atalanta desaparecieron pronto, por lo menos durante toda la primera parte, en la que no generó nada. No le dejó el Inter, bien posicionado, siempre al ataque, dominador y controlador con Hakan Calhanoglu, Nicolo Barella y Piotr Zielinski a los mandos.



Arriba, Marcus Thuram, bien arropado por Lautaro Martínez, esperaba su oportunidad. Tuvo pocas, porque al Inter le faltó imaginación y profundidad en los últimos metros. De hecho, sólo disfrutó de tres ocasiones, solo una de ellas clara y anulada tras la aparición del VAR.



El primero en intentarlo fue Luis Henrique, que no acertó entre los tres palos con un derechazo desde fuera del área; el segundo fue Thuram, que se encontró con una buena estirada de Marco Carnesecchi; y el último, con un triunfo abortado, fue el mismo Thuram, que no desaprovechó un gran pase de Lautaro Martínez para mandar la pelota a la red de la meta del Atalanta.



Sin embargo, al colegiado Federico La Penna no le quedó más remedio que anular el tanto. Lautaro estaba en fuera de juego cuando Zielinski traspasó líneas para ceder la pelota al argentino con un buen pasa. Unos pocos centímetros privaron al Inter de marcharse al descanso por delante en el marcador.



En la reanudación, el Atalanta buscó una reacción con la salida de Davide Zappacosta, bastante desacertado en el acto inicial y sacrificado por Yunas Musah para encontrar más profundidad por el costado derecho. El Inter volvió al césped con los mismos y todo siguió igual.



Eso sí, el Atalanta marcó un gol, de Charles De Ketelaere, también anulado por fuera de juego previo de Nicola Zalewski y al que contestó enseguida el Inter con una doble ocasión: mano a mano de Luis Henrique que salvó Carnesecchi y rechace de Barella que el talentoso medio del Inter mandó a las nubes cuando tenía todo para marcar.



En esos momentos, rondando el minuto 60, el choque se había roto. Subieron las revoluciones, en ocasiones se convirtió en un correcalles y Chivu acometió un cambió con el que obtendría réditos en segundos. Sacó del campo a Thuram, metió al canterano Esposito, un grandullón (1,91 metros) para jugar de espaldas y abastecer a Lautaro, con quien conectó en menos de un minuto.



Fue Berat Djimsiti quien propició el acierto de ambos con un pase horizontal errático que cayó en las botas de Esposito. El atacante del Inter aguantó la pelota, se la cedió a Lautaro, y el argentino no falló ante Carnesecchi. El daño estaba hecho y la victoria bien orientada.



El Inter sólo tenía que aguantar 25 minutos y el liderato era suyo. El Atalanta pegó un último estirón y a falta de tres minutos Lazar Samardzic falló una ocasión clamorosa debajo de la portería: mandó fuera un pase de De Ketelaere, y el equipo de Chivu sostuvo el liderato gracias a la providencial aparición de Lautaro.



-- Ficha técnica:



0.- Atalanta: Carnesecchi; Zappacosta (Musah, min. 46), Djimsiti, Hien, Kolasinac (Samardzic, min. 75), Zalewski (Bernasconi, min. 65); De Roon, Ederson; De Ketelaere, Pasalic (Sulemana, min. 58) y Scamacca.



1.- Inter: Sommer; Luis Henrique, Bisseck, Akanji, Bastoni, Dimarco (Carlos Augusto, min. 76); Barella (Mkhitaryan, min. 76), Calhanoglu, Zielinski (Fratessi, min. 84); Thuram (Esposito, min. 65) y Lautaro Martínez (Diouf, min. 83).



Goles: 0-1, min. 65: Lautaro Martínez.



Árbitro: Federico La Penna. Mostró cartulina amarilla a Kolasinac (min. 19) y a Sulemana (min. 80) por parte del Atalanta y a Bastoni, min. 77) por parte del Inter.



Incidencias: partido correspondiente a la decimoséptima jornada de la Serie A italiana disputado en el New Balance Arena de Bérgamo ante cerca de 20.000 espectadores. EFE

