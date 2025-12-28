TEMAS DE HOY:
“Era un niño, hoy tengo la presión de un jugador importante”, Yamal tras su premio en los Globe Soccer

El joven atacante del Barcelona recibió los premios Maradona y al mejor delantero y habló sobre sus nuevas responsabilidades en el equipo. 

EFE

28/12/2025 17:45

Foto: Redes sociales.
España.

Lamine Yamal, futbolista del Barcelona, afirmó este domingo, durante la ceremonia de los premios Globe Soccer 2025, que el año pasado "era un niño que acababa de llegar" y reconoció que ahora tiene la "presión" de un jugador importante.

El atacante azulgrana recibió el premio Maradona y el premio al mejor delantero y, en sus palabras de agradecimiento, recordó las nuevas responsabilidades que tiene en el equipo azulgrana.

"Creo que el año pasado era el niño que acababa de llegar y ahora tengo la presión de ser un jugador importante. Gracias a Dios ha salido bien", dijo.

Además, fue claro cuando fue preguntado por quién es su referencia: "Mejor no compararse con nadie. Jugadores como Cristiano han sido lo que son por no comparase con nadie y querer ser ellos mismos".

Asimismo, señaló que en su casa solo "manda" su madre y agradeció sus éxitos a su familia y amigos. "Todo lo que sean premios individuales y colectivos es un honor. Ahora a seguir trabajando para traer más", finalizó.

