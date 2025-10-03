Lamine Yamal, nuevamente es baja en Barcelona por lesión en el pubis

Lamine Yamal, una de las promesas más brillantes del fútbol europeo, enfrenta un nuevo contratiempo físico que complica los planes del Barcelona, según informó el club en comunicado. El atacante de 18 años sufrió una recaída en sus molestias en el pubis y estará ausente al menos durante dos a tres semanas, un periodo que lo deja en duda para el Clásico frente al Real Madrid, programado para el 26 de octubre en el estadio Santiago Bernabéu.

La recaída se produjo después del partido de Liga de Campeones contra el París Saint-Germain, donde disputó los 90 minutos. Pese a haber regresado recientemente con una asistencia decisiva ante la Real Sociedad, el dolor volvió a aparecer, lo que obliga al cuerpo médico a detener su participación.

"Las molestias en el pubis que sufre el jugador Lamine Yamal reaparecieron tras el partido contra el PSG. Será baja para el partido contra el Sevilla y el tiempo estimado de recuperación es de 2 a 3 semanas"

El calendario inmediato del Barça, con choques frente a Sevilla, Girona y Olympiacos, se desarrollará sin la presencia del atacante, que en las últimas semanas ya se había perdido encuentros ante Valencia, Getafe, Oviedo y Newcastle por el mismo problema.

La situación no solo genera preocupación en el club, sino también en la selección española, con la que Yamal ya había tenido diferencias entre Hansi Flick y Luis de la Fuente respecto a su participación. Ahora, la prioridad es su recuperación para intentar llegar en condiciones al primer gran examen de la temporada.

Mira la programación en Red Uno Play