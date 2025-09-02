¡Fin del partido! Lamine Yamal borró a Nicki Nicole de Instagram

Todo indica que el fugaz romance entre el futbolista español Lamine Yamal y la cantante argentina Nicki Nicole ha llegado a su fin, luego de que el jugador del FC Barcelona eliminara de su cuenta de Instagram todas las fotos donde aparecía con la artista.

Durante las últimas semanas, los rumores sobre una relación sentimental entre ambos cobraron fuerza en redes sociales, especialmente después de que compartieran imágenes juntos. Además, se viralizaron detalles como una foto de Nicki Nicole como fondo de pantalla en el celular del delantero, así como una imagen donde la cantante lucía el jersey del joven futbolista.

Sin embargo, en las últimas horas, Yamal generó polémica al borrar todas las publicaciones que lo vinculaban sentimentalmente con la intérprete argentina. Esto llevó a muchos internautas a especular sobre un posible rompimiento, a tan solo 13 días de haber “oficializado” su aparente relación.

A pesar de los rumores, ninguno de los dos ha emitido declaraciones al respecto. Por ahora, tanto Lamine como Nicki continúan enfocados en sus respectivas carreras.

