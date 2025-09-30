TEMAS DE HOY:
El padre de Lamine Yamal genera polémica: “Gracias, hijo, viviré de ti”

Mounir Nasraoui vuelve a captar la atención en redes sociales con un divertido directo de Instagram y declaraciones sobre su vida personal, mientras defiende el talento de su hijo. 

Martin Suarez Vargas

30/09/2025 12:17

Foto: Internet.
España.

Mounir Nasraoui, padre del joven talento del Barcelona Lamine Yamal, se ha convertido nuevamente en protagonista mediático.

Durante un reciente directo de Instagram, Mounir mostró su faceta más relajada y, entre risas mientras cocinaba, confesó que no tiene planes de volver a trabajar:

“Gracias, hijo, te lo estaré siempre agradecido. Viviré de ti”, afirmó, generando un intenso debate entre seguidores y críticos.

El directo también sirvió para que defendiera a Lamine frente a los comentarios que cuestionan su calidad futbolística.

“No he dicho ninguna tontería. He dicho que mi hijo es el mejor del mundo, nada más. Que sigan hablando”, señaló, mostrando su habitual entusiasmo por el talento de su hijo. Además, respondió a quienes lo critican por no trabajar, destacando que disfruta de su tiempo y se ocupa de cosas cotidianas como preparar su comida.

Mounir no es ajeno a la polémica. Hace pocas semanas acaparó los titulares durante la gala del Balón de Oro en París, donde interrumpió el evento con gritos a favor de Lamine, asegurando que el próximo año sería su oportunidad. Más recientemente, sorprendió a sus seguidores mostrando en Instagram un maniquí con la camiseta del Barcelona y hablando con él como si fuera su hijo, en una mezcla de humor y afecto que no pasó desapercibida.

Entre excentricidades y declaraciones sinceras, Mounir Nasraoui sigue manteniendo a Lamine Yamal y su propia personalidad en el centro de la conversación pública, provocando tanto aplausos como críticas.

