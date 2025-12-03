“Hicieron 4 disparos”: pasajeros viven momentos de pánico tras ataque armado a bus en ruta Yucumo–Rurrenabaque

Un bus de la empresa de transporte interdepartamental que viajaba desde la ciudad de Santa Cruz con destino a Riberalta fue atacado a disparos la noche del martes mientras transitaba por el tramo Yucumo–Rurrenabaque. Según el testimonio de un pasajero, al menos cuatro impactos de arma de fuego fueron dirigidos contra el vehículo.

El ataque ocurrió entre las 21:00 y 22:00, cuando el motorizado avanzaba por una zona boscosa y de baja visibilidad. Las razones del atentado aún son desconocidas y, de acuerdo con el reporte preliminar, no se registraron heridos, aunque el susto fue generalizado.

“No sabemos de dónde salieron. Estaban en una movilidad, hicieron cuatro disparos. El chofer arrancó a toda velocidad”, relató el pasajero. Contó que al principio todos creyeron que se trataba del escape de otro vehículo, pero el segundo disparo confirmó que estaban bajo ataque.

En la parte delantera —conocida como la zona panorámica— varios jóvenes se desplazaron hacia atrás y pidieron a todos que se tiraran al piso.

“Entonces todos nos tiramos al suelo y la flota aceleró. Luego hicieron el tercer disparo”, añadió.

El bus llegó a detenerse más adelante, cuando el vehículo desde el que presuntamente se realizaron los disparos logró adelantarlos. El pasajero, que indicó ser periodista, aunque no se identificó como tal durante el viaje, afirmó que los conductores les pidieron “mentir” sobre lo ocurrido.

“Nos dijeron que bajemos, pero que mintamos, que digamos que no era verdad. ¿Cómo voy a decir que es mentira si yo lo he vivido?”, cuestionó.

El mismo pasajero añadió un dato que consideró llamativo: en San Borja subieron varios ciudadanos brasileños que descendieron en Rurrenabaque. Sin embargo, no hay indicios oficiales que vinculen a estas personas con el hecho.

Pese a la gravedad del ataque, ninguno de los conductores brindó declaraciones a los pasajeros ni a los medios locales que intentaron obtener información. Solo se limitó a señalar, según el testigo, que no hablaría sobre lo sucedido.

El pasajero pidió a las autoridades reforzar la seguridad en este tramo carretero. “No nos pasó nada, solo el susto, pero podría haber terminado mal. Que haya más seguridad; no se lo deseo a nadie”, expresó.

Hasta el cierre de esta nota, no se conoció un pronunciamiento oficial de la Policía o de la empresa de transporte sobre el hecho.

