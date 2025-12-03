Presidente anuncia eliminación de aranceles a la tecnología y cuestiona corrupción en Aduana y YPFB

En un encuentro con el comité multisectorial de Oruro, el presidente Rodrigo Paz afirmó este miércoles que su Gobierno impulsará una transformación profunda de la Aduana Nacional para erradicar la corrupción y facilitar el comercio, además de anunciar medidas económicas orientadas a promover la inversión y la productividad en el país.

“Lo dije en campaña y lo digo ahora: esa Aduana va a morir, porque tiene que ser una institución para el pueblo”, señaló el mandatario, remarcando que el objetivo no es cerrar la institución, sino reformarla para que deje de operar bajo lógicas de extorsión. “No es como dicen algunos, que uno llega y cierra la Aduana. Si un país tiene comercio internacional, necesita una instancia que controle lo que entra y sale, pero que no sea corrupta. Hoy existen aduanillas que en cada tranca te cobran coimas”, expresó.

Paz aseguró que su Gobierno priorizará la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad privada para quienes invierten y generan empleo. En ese marco, anunció una medida clave para el sector productivo: la eliminación total de aranceles para la tecnología que no se fabrique en Bolivia.

“Les quiero anunciar a Oruro y a Bolivia que todo lo que no producimos en el país en materia tecnológica tendrá cero aranceles, como nos comprometimos”, afirmó. También adelantó que durante la semana se eliminarán otros impuestos con el fin de dinamizar la economía y fortalecer la competitividad.

El mandatario lamentó que la corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) afecte actualmente el abastecimiento de combustibles y criticó la falta de resultados en sectores estratégicos. “Hoy día no hay gas, no hay litio, pero sí hay gente que produce y genera empleo en Bolivia”, dijo.

Finalmente, anunció que su administración impulsará una nueva Ley de Minería, orientada a garantizar financiamiento, mejorar las condiciones de exportación y atraer divisas al país.

