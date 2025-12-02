Asamblea Legislativa sesionará este miércoles para tratar la convocatoria a vocales del Tribunal Supremo Electoral

La Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional convocó a senadores, diputadas y diputados a la Tercera Sesión Ordinaria, programada para este miércoles 3 de diciembre a las 17:00, en el hemiciclo de la institución en la ciudad de La Paz.

La convocatoria fue formalizada mediante un instructivo firmado por el presidente de la Asamblea, Edmand Lara.

El punto central del orden del día será el tratamiento del Proyecto de Convocatoria Pública a Postulantes para la Selección, Elección y Designación de Vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Este paso forma parte del proceso excepcional definido por la Ley Transitoria recientemente aprobada por la Asamblea Legislativa.

“Proyecto de Convocatoria Pública a Postulantes para la Selección, Elección y Designación de las y los Vocales del Tribunal Supremo Electoral”, señala el documento oficial.

Una vez publicada la convocatoria, los postulantes tendrán cuatro días para presentar su documentación, que será evaluada por la Comisión Mixta de Constitución.

Mire la convocatoria a la sesión de Asamblea:

