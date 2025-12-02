Senado sanciona ley para elección de vocales electorales, se espera su promulgación

La Cámara de Senadores sancionó este martes el proyecto de ley de preselección y elección de vocales electorales, normativa que fue aprobada esta madrugada por la Cámara de Diputados tras una extensa sesión. El documento propone un procedimiento acelerado, con un plazo máximo de 15 días para completar la designación de nuevas autoridades del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

El proyecto ahora es enviado al Órgano Ejecutivo para su promulgación. La norma introduce modificaciones de fondo al mecanismo de evaluación, entre ellas la eliminación de los exámenes escritos y orales, dejando la valoración centrada únicamente en los méritos profesionales, conocimientos y probidad de los postulantes.

La renovación de vocales del OEP se da en un escenario marcado por la urgencia de garantizar la continuidad del calendario electoral rumbo a las elecciones subnacionales de 2026.

El proyecto establece que la Comisión Mixta de Constitución será la instancia responsable de la preselección, trabajando por tiempo y materia para cumplir con un procedimiento compuesto por 12 etapas, las cuales suman un total de 15 días de ejecución.

Publicación de la convocatoria (1 día) Presentación de postulaciones (4 días) Verificación de requisitos generales y específicos (1 día) Publicación de habilitados e inhabilitados (1 día) Recepción de impugnaciones (1 día) Resolución de impugnaciones (1 día) Notificación y publicación de postulantes habilitados (1 día) Evaluación de méritos, conocimientos y probidad (1 día) Presentación del recurso de revisión (1 día) Resolución del recurso de revisión (1 día) Notificación de la resolución (1 día) Aprobación del informe y remisión al pleno (1 día)

