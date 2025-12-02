Aprueban con modificaciones la ley transitoria para la selección de vocales del TSE

Tras la votación realizada la madrugada de este martes, el presidente de la Cámara de Diputados Roberto Julio Castro Salazar informó, sobre la aprobación en grande y detalle de la ley transitoria de selección y designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Habiéndose aprobado el proyecto de ley con modificaciones en grande y detalle, remítase a la Cámara de Senadores”, manifestó Castro.

Con esta aprobación, el documento pasa ahora a consideración de la Cámara de Senadores para su revisión.

Castro explicó que la ley fue aprobada para que la Cámara de Senadores pueda ratificarla en esta misma jornada, dentro de las próximas horas. Añadió que el documento ya está siendo remitido con las firmas correspondientes para su tratamiento en la Cámara Alta.

Asimismo, los legisladores señalaron que, en un plazo de 24 meses (dos años), se contará con un nuevo padrón electoral.

Por su parte, la diputada de Libre, Lisa Claros, detalló este martes a Red Uno lo que fue el debate y la aprobación de la ley transitoria, destacando que hubo predisposición de las diferentes fuerzas políticas para viabilizar la norma.

“Hemos sesionado hasta esta hora con la satisfacción de tener ya la convocatoria aprobada en la Cámara de Diputados. Como Cámara Revisora, ahora esperamos que pueda aprobarse en la Cámara de Senadores con las modificaciones que hemos planteado”, manifestó Claros.

La legisladora señaló que el interés de su organización política es subsanar todas las observaciones para evitar que la convocatoria o el proceso de selección pueda caer en algún momento, ya que con ello se garantiza el proceso electoral de marzo de 2026.

Entre las modificaciones introducidas al proyecto de ley está la eliminación del examen, tanto escrito como oral. En esta convocatoria solo se evaluará la documentación meritocrática: experiencia laboral, experiencia pertinente al área, certificación de idiomas, respaldo profesional e idoneidad para el cargo, señaló

Claros añadió que hasta este viernes 5 de diciembre se espera tener la convocatoria aprobada.

