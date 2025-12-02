¿A cuánto se cotiza el dólar paralelo y el tipo de cambio referencial del BCB este martes 2 de diciembre?

Según datos emitidos este 2 de diciembre de 2025 por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio a la venta de 9.89 (BOB) y un precio de compra de 9.98 BOB.

La cotización del tipo de cambio para la venta en relación a la pasada jornada sufrió variaciones, puesto que el dólar paralelo llegó a registrar un precio a la venta de 10.10 (BOB) y hoy registra 9.89 (BOB).

En tanto, el precio para la compra se registró la pasada jornada en 10.18 (BOB), y en este martes registra la cifra de 9.98 (BOB).

La moneda extranjera en su cotización paralela sufrió algunos cambios en estas últimas semanas, en comparación con las cifras registradas el mes de mayo, que incluso llegó en su cotización a 20 (BOB) por cada dólar.

Por otro lado, según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, el dólar blue boliviano, que se actualiza cada 15 minutos, cotiza en esta jornada una variación, ya que a la compra se registra en 9.98 (BOB) y 9.93 (BOB) para la venta.

En tanto, el Banco Central de Bolivia (BCB) publicó este 2 de diciembre la cotización referencial del dólar estadounidense, establecida a partir de las transacciones efectivas que las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) realizan diariamente con sus clientes. Se trata de la nueva metodología anunciada por el ente emisor para transparentar el mercado cambiario y ofrecer una referencia oficial al país.

Según el informe del BCB, el tipo de cambio referencial para la compra se sitúa este martes en 7,85 (BOB), mientras que la cotización referencial para la venta alcanza los 9,32 (BOB).

Según la entidad, estos valores se obtienen del promedio ponderado de las operaciones mayoristas y de los costos asociados a transferencias al exterior, respectivamente.

La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana.

Cotización oficial del dólar

Cotización referencial del dólar según el Banco Central de Bolivia (BCB)

Cotización del dólar paralelo

Cotización del dólar Blue

