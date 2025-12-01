TEMAS DE HOY:
Nacionales

¡Atención! Esta es la cotización referencial del dólar publicado por el BCB este 1 de diciembre

El Banco Central de Bolivia (BCB), publicó este lunes el tipo de cambio referencial del dólar estadounidense basado en las operaciones reales de compra y venta realizadas por las Entidades de Intermediación Financiera.

Jhovana Cahuasa

01/12/2025 20:13

Bolivia

El Banco Central de Bolivia (BCB) publicó este lunes la cotización referencial del dólar estadounidense, establecida a partir de las transacciones efectivas que las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) realizan diariamente con sus clientes. Se trata de la nueva metodología anunciada por el ente emisor para transparentar el mercado cambiario y ofrecer una referencia oficial al país.

Según el informe del BCB, el tipo de cambio referencial para la compra se sitúa este lunes en 7,85 (BOB), mientras que la cotización referencial para la venta alcanza los 9,32 (BOB).

Según la entidad, estos valores se obtienen del promedio ponderado de las operaciones mayoristas y de los costos asociados a transferencias al exterior, respectivamente.

La institución recordó que esta medida forma parte de su estrategia para unificar la información disponible sobre el dólar, luego de que en los últimos meses circularan distintas cotizaciones provenientes de otras fuentes.

El BCB busca brindar una base confiable y precisa para las decisiones económicas de la población, empresas y consumidores financieros.

Cotización oficial del dólar

Cotización referencial del dólar 

