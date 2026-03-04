Policía rastrea ruta de atracadores que golpearon a librecambista en Sacaba

Tras el violento asalto registrado contra una librecambista en el municipio de Sacaba, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) brindó detalles sobre el botín sustraído y el avance de las investigaciones. Según el reporte policial, los delincuentes no solo estaban armados, sino que actuaron con extrema violencia, golpeando a la víctima antes de huir.

El director de la Felcc, Cnel. Rolando Vera, confirmó que los antisociales lograron hacerse con una combinación de monedas extranjeras y moneda nacional: 15.000 dólares americanos, 30.000 bolivianos y 3.000.000 de pesos chilenos (equivalentes a más de Bs 22.000).

La investigación preliminar presume que los tres delincuentes realizaron un "estudio de campo" previo a la víctima. El atraco se produjo cuando la librecambista llegaba a su domicilio en la zona de la avenida El Abra, acompañada por otra mujer.

"Han sido victimadas con golpes en la cabeza y amenazadas con arma de fuego", detalló Vera. Los sujetos aprovecharon el momento de vulnerabilidad al ingresar a la vivienda para reducir a ambas mujeres y arrebatarles el bolso con el dinero.

El personal del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) y la división Propiedades de Sacaba se encuentran movilizados. La estrategia principal consiste en el relevamiento de cámaras de seguridad para reconstruir el trayecto de los asaltantes.

"Se están recolectando imágenes de todo el trayecto que realizó la señora, puesto que la misma salió desde la ciudad (Cercado) y se desplazó hasta el sector de Sacaba", agregó el jefe policial.

Se sospecha que los delincuentes pudieron haber seguido a la víctima desde su puesto de trabajo en el centro de la ciudad hasta su casa, esperando el momento exacto para interceptarla.

