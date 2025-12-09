“Me siguen persiguiendo”: librecambista relata cómo le robaron $us 30 mil, Bs 105 mil y 5 mil euros

Una librecambista fue víctima de un millonario robo en una céntrica calle de Cochabamba. Descuidistas se llevaron 30 mil dólares, 105 mil bolivianos y 5 mil euros que la mujer llevaba dentro de su bolso. El hecho, según la afectada, no fue casual: asegura que la estuvieron siguiendo desde horas antes.

“Esta vez estoy en moto, me estaban persiguiendo ya en la tarde. Yo dije que las motos me persiguen… Más bien no me han disparado”, relató aún nerviosa. La víctima explicó que notó movimientos sospechosos desde el día anterior, pero no imaginó que terminarían bloqueando su paso para arrebatarle el bolso.

Los delincuentes habrían aprovechado un momento de distracción para ejecutar el robo. “Ya me han hecho una vez. Ya no debían volverme a hacer. Yo tengo miedo porque me siguen persiguiendo”, lamentó. El 29 de noviembre, alrededor de las 9:00, la mujer recién había llegado con su motocicleta cuando fue interceptada. “Estaba tomando linaza y me han bloqueado”, recordó.

A pesar de haber acudido de inmediato a la Policía y a la Fiscalía, la investigación no ha avanzado. La desesperación llevó a la librecambista y a su hija a buscar por cuenta propia imágenes de cámaras de seguridad para identificar a los responsables. Fue así que lograron reconocer a una mujer que aparece cargando el bolso robado.

“El policía sepa que ya hemos identificado que es la mujer que está con el niño… Está con la plata, la chamarra rosada, el tomatodo, todo. Nosotros hemos encontrado esas imágenes antes de que la Fiscalía ordene revisar cámaras”, explicó.

La familia exige una investigación exhaustiva y advierte que cada día perdido disminuye las probabilidades de recuperar el dinero, que además no les pertenece, sino que corresponde a clientes que entregaron fondos para la compra de dólares.

“Tenemos que reponer este dinero porque muchas personas le han dejado a mi mamá para que se los compre dólares. Si seguimos tardando, el dinero no va a aparecer”, lamentó la hija de la víctima.

Por ahora, la librecambista solo espera que la Policía y la Fiscalía agilicen el caso y logren identificar plenamente a los responsables del millonario robo.

