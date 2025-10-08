¡Cayó 'El Tuerto'! Aprehenden al líder de banda que robó Bs 1 millón y huyó a tiros en Potosí

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Walter Sosa, informó este martes sobre la aprehensión de Boris García Polo, alias 'El Tuerto', identificado como el cabecilla de una banda criminal responsable de robos agravados por más de un millón de bolivianos.

El operativo también permitió la captura de una segunda implicada: Telma Romané Samorano Miranda, quien formaba parte del mismo grupo.

Según el reporte oficial, los delitos fueron cometidos en la ciudad de Potosí durante los años 2023 y 2024, y están relacionados con al menos siete personas involucradas en hechos delictivos de gran impacto, incluyendo una fuga con disparos de arma de fuego.

“Robos agravados cometidos en la ciudad de Potosí en 2023 y 2024 hicieron posible que la Policía Boliviana desarticule una banda criminal vinculada a robos millonarios”, declaró el jefe policial.

Tanto García Polo como Samorano Miranda tienen un amplio historial delictivo, con más de 10 procesos penales entre ambos, principalmente por robo y robo agravado. Pese a ello, en su momento fueron beneficiados por la justicia con detención domiciliaria, según detalló el coronel Sosa.

'El Tuerto' fue aprehendido en Sucre y trasladado a Potosí, donde será puesto a disposición del Ministerio Público.

