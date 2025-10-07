“Mi hijo convulsionaba en el piso”: niño tiene muerte cerebral; investigan a su niñera

Un niño de dos años fue trasladado en estado crítico al hospital del Niño en La Paz, donde permanece conectado a un respirador artificial y con diagnóstico de muerte cerebral, luego de una presunta agresión ocurrida en el municipio de Tipuani, norte de La Paz.

El padre del menor, visiblemente afectado, relató que había contratado a una niñera para el cuidado de sus hijos mientras él trabajaba. El día del hecho, recibió una llamada de la mujer informándole que su hijo “se había caído de las gradas y estaba convulsionando”.

“Me hizo videollamada y vi a mi hijo botado en el piso, con los ojos blancos, convulsionando. Le pedí que lo llevara al hospital de inmediato”, contó el padre desde el hospital en La Paz.

El hombre se encontraba en Guanay, una zona alejada, cuando recibió la llamada. El menor fue trasladado de emergencia, pero su estado empeoró con el paso de las horas.

La niñera, quien estaba a cargo del menor en el momento del hecho, es la única persona investigada hasta ahora. Aún no se conocen los resultados de los exámenes forenses ni el detalle del parte médico oficial.

“¿Por qué tanto daño en la cabecita, hasta llegar a este extremo?”, se preguntó el padre, entre lágrimas.

El pequeño continúa internado en terapia intensiva, sin actividad cerebral. El diagnóstico médico confirma muerte cerebral, y según el reporte hospitalario, las posibilidades de recuperación son mínimas.

