Subnacionales 2026: Gary Añez propone una gestión distritalizada para la Alcaldía cruceña

Entre los 15 candidatos que aspiran a la Alcaldía de Santa Cruz, este miércoles se presentó José Gary Añez, periodista y empresario de la comunicación, quien aseguró que su principal objetivo es transformar la ciudad y devolver el servicio municipal al ciudadano.

“Voy a ser alcalde de Santa Cruz porque sueño con una ciudad distinta, una ciudad que le devuelva el servicio al ciudadano”, afirmó Añez en Uno Decide de Red Uno. El postulante tiene 50 años y una extensa trayectoria en medios de comunicación, ámbito en el que trabaja desde los 10 años en televisión y radio.

El candidato indicó que es padre de dos hijos y abuelo de un nieto, resaltando el apoyo de su familia. “Tengo dos hijos, José Gary y Sergio Andrés, y un nieto que se llama igual que yo, José Garito”, expresó, añadiendo que atraviesa “un noviazgo muy hermoso con Mónica Ley”.

Sobre su visión de ciudad, Añez remarcó la necesidad de recuperar valores en la gestión pública. “Necesitamos recuperar la credibilidad, la honorabilidad y la honestidad de nuestra gente”, sostuvo, asegurando que su propuesta apunta a proyectar a Santa Cruz “rumbo al 2050”.

Entre sus principales planteamientos, el candidato destacó la distritalización de la administración municipal. “Le propongo la distritalización de la gestión, entregándole recursos y competencias a las subalcaldías para que el servicio se genere en el propio distrito”, explicó.

Añadió que esta cercanía con los barrios permitirá una mejor atención a los vecinos y la creación de empleos.

“Esta administración pública cercana a la gente va a derivar en fuentes de trabajo desde la propia administración, con empresas distritales que presten servicios desde la poda hasta el alumbrado público”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play