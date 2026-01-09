Dispararon y huyeron: Esto es lo que se sabe del asesinato de Mauricio Aramayo, allegado al presidente Paz

La noche de este jueves 8 de enero, Mauricio Aramayo, coordinador del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en Tarija y hombre cercano al presidente Rodrigo Paz, fue asesinado en un ataque armado en plena vía pública.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:00 horas en la zona de avenida Domingo Paz y calle Ramón Rojas, en el barrio El Molino. Según información preliminar, dos personas a bordo de una motocicleta interceptaron a Aramayo y dispararon en varias ocasiones antes de huir con rumbo desconocido.

Vecinos del sector alertaron a la Policía tras escuchar los disparos. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron al dirigente gravemente herido por impactos de arma de fuego.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital San Juan de Dios, pero falleció en el trayecto debido a la gravedad de las lesiones.

La Policía acordonó el área y activó las investigaciones. Unidades especializadas iniciaron el levantamiento de evidencias y el análisis de imágenes de cámaras de seguridad cercanas.

Hasta el momento, no se descarta ninguna hipótesis sobre los móviles del crimen. Se espera un informe oficial con mayores detalles en las próximas horas.

