¿Quiénes eran los dos sujetos torturados, asesinados y calcinados en “México Chico”?

La brutalidad del crimen ocurrido en el sector de "México Chico", ubicado en la localidad de Challapata del departamento de Oruro, puso en alarma a las autoridades. Tras el levantamiento de los restos, que fueron encontrados maniatados y consumidos por el fuego junto a un vehículo, la gran interrogante que intentan resolver los peritos forenses es la identidad de los fallecidos.

Aunque los cuerpos quedaron prácticamente irreconocibles debido a la acción del fuego, el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, reveló este jueves que existen fuertes sospechas de que se trate de ciudadanos de nacionalidad chilena.

Esta hipótesis ha movilizado a las autoridades hacia las oficinas de Migración para verificar el flujo de ingresos recientes al país.

"Se está verificando cuándo habrían ingresado, la razón de su estadía y, sobre todo, con quiénes se reunieron antes de ser trasladados a esa zona", explicó la autoridad.

El perfil de las víctimas es clave para entender el móvil del doble asesinato. Los investigadores manejan tres posibles razones por las cuales estos sujetos se encontraban en un enclave de alta peligrosidad, por lo que además se investiga tres razones:

Venta de vehículos: Se investiga si ingresaron por la frontera para negociar la entrega de autos "chutos".

Nexos con el narcotráfico: La saña del asesinato (golpes y tortura previa) es característica de los ajustes de cuentas de bandas criminales.

Recuperación de bienes: No se descarta que fueran personas que intentaban recuperar algún vehículo robado en su país de origen.

Debido al estado de los restos, la identificación plena podría tardar varios días. La Fiscalía espera los resultados de las pruebas y los estudios forenses, para hallar más elementos que esclarezcan el crimen.

