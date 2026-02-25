TEMAS DE HOY:
Aprehenden a Jhonny Fernández Taxista atracado

22ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Hallan cadáver en relleno sanitario de Villa Ingenio

El cuerpo de un hombre de entre 40 y 45 años fue encontrado en el relleno sanitario de Villa Ingenio, en El Alto. La División Homicidios asumió el caso y aguarda la autopsia para determinar las causas del fallecimiento. 

Juan Marcelo Gonzáles

24/02/2026 21:59

Foto; Relleno de Villa Ingenio (El Alteño)
El Alto

Escuchar esta nota

La Policía inició una investigación tras el hallazgo del cadáver de un hombre, de entre 40 y 45 años, en el relleno sanitario de la zona Villa Ingenio, en la ciudad de El Alto.

El caso fue asumido por la División Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), que no descarta ninguna hipótesis, informó el comandante regional de la Policía de El Alto, coronel Carlos Valencia. La autoridad señaló que se indaga si la muerte fue producto de un hecho de tránsito, causas naturales o un posible homicidio.

“Estamos trabajando para establecer la identidad de esta persona y ubicar a sus familiares, quienes podrían aportar información que permita esclarecer los móviles del hecho”, indicó el jefe policial.

De acuerdo con los primeros informes, la data de la muerte es de aproximadamente tres días. La autopsia médico-legal será determinante para establecer con precisión las causas del fallecimiento.

La Policía también recordó que no es la primera vez que se reporta el hallazgo de un cadáver en este sector, por lo que las investigaciones continuarán para esclarecer este nuevo caso.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD