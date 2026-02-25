Hallan cadáver en relleno sanitario de Villa Ingenio

La Policía inició una investigación tras el hallazgo del cadáver de un hombre, de entre 40 y 45 años, en el relleno sanitario de la zona Villa Ingenio, en la ciudad de El Alto.

El caso fue asumido por la División Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), que no descarta ninguna hipótesis, informó el comandante regional de la Policía de El Alto, coronel Carlos Valencia. La autoridad señaló que se indaga si la muerte fue producto de un hecho de tránsito, causas naturales o un posible homicidio.

“Estamos trabajando para establecer la identidad de esta persona y ubicar a sus familiares, quienes podrían aportar información que permita esclarecer los móviles del hecho”, indicó el jefe policial.

De acuerdo con los primeros informes, la data de la muerte es de aproximadamente tres días. La autopsia médico-legal será determinante para establecer con precisión las causas del fallecimiento.

La Policía también recordó que no es la primera vez que se reporta el hallazgo de un cadáver en este sector, por lo que las investigaciones continuarán para esclarecer este nuevo caso.

