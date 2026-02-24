Hombre muere electrocutado mientras realizaba trabajos de soldadura

Un trágico accidente laboral se registró esta jornada en la zona Las Américas, donde un hombre de 47 años perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos de soldadura en una peluquería.

La víctima fue identificada como Claudio Vilca Chacón, quien, según los vecinos, estaba operando maquinaria eléctrica cuando ocurrió el incidente.

“Estaba haciendo un trabajo de soldadura y de repente le dije que entrara porque parecía que le estaba pasando corriente. Ya había desenchufado la máquina, pero él seguía recibiendo la descarga. Intentamos ayudarlo, pero la corriente nos afectó también a quienes tratamos de socorrerlo”, relató un vecino que presenció el hecho.

Tras el accidente, los vecinos llamaron de inmediato a los números de emergencia. Los paramédicos llegaron al lugar y realizaron maniobras de reanimación, pero no lograron salvar la vida de Vilca.

Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen se encargó del levantamiento legal del cuerpo y de iniciar la investigación sobre las causas del accidente.

Mira la programación en Red Uno Play