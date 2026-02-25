Caso marihuana líquida: Fiscalía anuncia declaraciones clave de personal aeroportuario

La Fiscalía Antinarcóticos ha citado a funcionarios de la Aduana Nacional, personal de Transportes Aéreos Bolivianos (TAB) y técnicos de Viru Viru para declarar por el hallazgo de más de 300 kilos de marihuana líquida. Los implicados deberán presentarse entre mañana y el viernes tras detectarse que la sustancia fue enviada desde Estados Unidos con destino al país.

El fiscal Miguel González confirmó que ya se han abierto dos procesos por sustancias controladas y que tres personas ya han aportado información inicial. Según la autoridad, los citados incluyen a quienes elaboraron los formularios y a los encargados de realizar el escaneo de la mercadería en los depósitos del aeropuerto.

“Con relación a los primeros que han declarado, nos han dado bastantes datos que nos han servido; por reserva no podemos dar esos datos”, explicó González respecto al avance de las investigaciones.

Esta reserva busca proteger la integridad de las pesquisas mientras se determina el grado de participación de los funcionarios en la cadena logística.

El Ministerio Público espera concluir esta fase de declaraciones informativas al finalizar la semana para definir la situación jurídica de los notificados.

