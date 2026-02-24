Cuenta regresiva para el repechaje: la selección ajusta detalles ante Trinidad y Tobago

En entrevista exclusiva con El Mañanero de Red Uno, José Toto Claure encargado de marketing de la seleción boliviana, brindó detalles sobre el último partido amistoso de la selección boliviana antes del repechaje y explicó cómo se viene trabajando en la logística y convocatoria.

Sobre el horario del encuentro ante Trinidad y Tobago, Claure señaló textualmente:

“El partido de la selección boliviana de fútbol contra la selección de Trinidad y Tobago será a las 18:30, Trinidad y Tobago llegará para hacer la despedida de la selección para lo que será la despedida de la selección previo al repechaje”.

En relación con la presencia de los jugadores que militan en el exterior, explicó:

“Para poder contar con los jugadores que militan en el exterior se ha hecho todas las gestiones para poderlos tener los antes posible dentro de la solicitud del profesor Óscar Villegas, obviamente esa respuesta es bastante positiva al 100 porciento, pero aun debemos esperar la confirmación de todos los clubes para que todos los jugadores sean parte de la selección y que estén días antes de la fecha FIFA. Nosotros vamos a solicitar que estén el 13 de marzo con nosotros”.

Acerca de la venta de entradas, afirmó:

“Estamos trbajando para tener una buena organización y esperemos que sea lo antes posible, la conferencia de la venta de entradas la haremos entre el 7 y 10 de marzo esperemos un poquito estamos trabajando para darle la mejor comodidad a toda la hinchada para que pueda asistir a este partido y podamos volver al Tahuichi que nos ha recibido con bastante cariño ante México”.

Finalmente, sobre lo que ocurrirá después del amistoso, indicó:

“La logística está programada para que después de concluir el partido la selección va ir a su hotel descansar un poco y estaría partiendo el día 16 rumbo a México específicamente Monterrey con toda la delegación tanto cuerpo técnico como los jugadores que serán tomados en cuenta para el repechaje”.

Mira la programación en Red Uno Play