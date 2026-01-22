TEMAS DE HOY:
Didico Narcomaletas

34ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

La Verde entrenó a puertas cerradas en el estadio Tahuichi antes de jugar con México

Los dirigidos por Óscar Villegas pisaron el nuevo gramado del remodelado estadio Tahuichi la tarde de este jueves. 

Martin Suarez Vargas

22/01/2026 18:39

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz, Bolivia.

Escuchar esta nota

A tres días del partido contra México, la selección boliviana de fútbol entrenó en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, donde comenzó a perfilar a los jugadores que ingresarán desde el inicio en el duelo del domingo desde las 15:30.

La Verde realizó su entrenamiento a puertas cerradas la tarde de este jueves en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, con el objetivo de ir definiendo su onceno titular para enfrentar a México este fin de semana. El seleccionado nacional llegó en su bus habitual al escenario deportivo y, de a poco, los jugadores fueron descendiendo para internarse en la práctica.

El estadio Ramón Aguilera Costa viene siendo remodelado desde hace varios meses y este fin de semana tendrá la oportunidad de albergar el mencionado encuentro internacional de carácter amistoso.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD