La Verde entrenó a puertas cerradas en el estadio Tahuichi antes de jugar con México

A tres días del partido contra México, la selección boliviana de fútbol entrenó en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, donde comenzó a perfilar a los jugadores que ingresarán desde el inicio en el duelo del domingo desde las 15:30.

La Verde realizó su entrenamiento a puertas cerradas la tarde de este jueves en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, con el objetivo de ir definiendo su onceno titular para enfrentar a México este fin de semana. El seleccionado nacional llegó en su bus habitual al escenario deportivo y, de a poco, los jugadores fueron descendiendo para internarse en la práctica.

El estadio Ramón Aguilera Costa viene siendo remodelado desde hace varios meses y este fin de semana tendrá la oportunidad de albergar el mencionado encuentro internacional de carácter amistoso.

