El entrenador Óscar Villegas habló con la Red Uno de Bolivia y confirmó que la selección nacional no disputará otro partido amistoso antes del repechaje. Según explicó, la logística y la falta de disponibilidad de jugadores que militan en el exterior dificultan la realización de un nuevo encuentro.

“No habrá otro amistoso en Santa Cruz por motivos de logística. Ramiro Vaca ya no lo contamos, se va fuera del país. Los tres de la defensa, los dos centrales más Macasaga, hablo de Torres y Zabala, están fuera del país y no los van a ceder para un partido más, sino directamente para el viaje a Monterrey”, indicó Villegas.

El entrenador también descartó la convocatoria de Patricio Rodríguez y comentó que es mejor contar con un jugador joven en la posición de lateral que con un nacionalizado que no tendría participación. Sobre el total de convocados, Villegas señaló que viajarán unos 32 jugadores, y estiman terminar entre 28 y 29, considerando posibles lesiones o situaciones imprevistas durante los encuentros.

La selección estará en México el 7 de marzo, y Villegas destacó que las tarjetas amarillas de los jugadores se han eliminado según la comunicación de la FIFA, por lo que todos partirán desde cero en términos de sanciones.

Antes del viaje, el técnico aprovechará para estar presente en el Clásico Nacional entre Real Potosí, un partido que, según Villegas, mueve a toda la ciudad y es importante presenciar para mantener contacto con el fútbol local.

