Villegas confía en Bolivia: “Tenemos la sensación de hacer un buen repechaje”

El director técnico de la Selección de fútbol de Bolivia, Óscar Villegas, expresó en conferencia de prensa, su optimismo tras la victoria 3-0 sobre la Selección de fútbol de Trinidad y Tobago en el estadio Estadio Ramón Tahuichi Aguilera. El entrenador aseguró que el equipo parte con buenas sensaciones rumbo al repechaje mundialista.

“Estamos con la sensación positiva de hacer un buen repechaje. Tuvimos un buen partido, no tuvimos a todos los jugadores, pero hemos ganado en ver a algunos jóvenes, en ver una idea y funcionamiento, y nos vamos tranquilos”, manifestó el estratega tras el encuentro.

Villegas también resaltó el aporte ofensivo de varios jugadores, incluidos los defensores.

“Godoy ha estado presente en el marcador. Este equipo tiene la posibilidad de que los centrales y los laterales también puedan hacer goles. Hoy pasó con Haquín, que nos abrió la ruta del gol, y pudimos marcar tres tantos que nos dan ánimo y tranquilidad para ir a Monterrey”, explicó.

El técnico también se refirió al próximo rival y evitó confiarse.

“Creo que nos vamos a enfrentar a jugadores fuertes y rápidos, seguramente a un plantel más sólido tácticamente. Esto nos ayuda en el ánimo, pero de ninguna manera nos podemos confiar”, señaló.

Finalmente, Villegas agradeció el respaldo de los hinchas cruceños.

“Todo lo que ha pasado antes y durante el partido ha sido muy lindo. Realmente agradecemos el cariño de la gente de Santa Cruz. Estamos muy motivados por el apoyo y esperamos que en Monterrey podamos regalarle una victoria a nuestro país”, concluyó.

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