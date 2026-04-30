Vence plazo para K’ara K’ara y crece la incertidumbre por la basura en Cochabamba

Este jueves vence el plazo establecido por el Tribunal Agroambiental para el ingreso de basura al relleno sanitario de K’ara K’ara, en Cochabamba. A partir del viernes 1 de mayo, aún no existe información oficial sobre el destino de los residuos sólidos de la ciudad.

Hasta el momento, ni la Alcaldía de Cochabamba ni la empresa adjudicada para el proyecto de industrialización de residuos, CINVA, se han pronunciado sobre alternativas para la disposición final de la basura.

Se conoce que la empresa tendría al menos cuatro posibles sitios para el tratamiento de residuos, aunque no se han confirmado ni su ubicación ni su habilitación.

Vecinos del Distrito 15 anunciaron que no permitirán el ingreso de más basura al relleno sanitario, en cumplimiento de las resoluciones judiciales que ordenan su cierre definitivo.

El concejal saliente Walter Flores señaló que la Alcaldía debe garantizar el cierre técnico del botadero y la empresa definir nuevas áreas de disposición. Además, indicó que la Gobernación debe apoyar con la licencia ambiental correspondiente.

Por su parte, el secretario de Medio Ambiente de la Gobernación, Óscar Zelada, pidió que se cumpla la determinación del Tribunal Agroambiental y la auditoría departamental y confirmó que no existe ningún trámite formal para habilitar nuevos lugares de disposición.

La autoridad recordó que la resolución judicial es de cumplimiento obligatorio y que el ingreso de residuos debe cesar desde el 1 de mayo. Con el vencimiento del plazo, persiste la incertidumbre sobre la gestión de la basura en Cochabamba, mientras no se anuncian soluciones oficiales.

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