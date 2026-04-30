Confirman un caso de sarampión en Cochabamba y activan monitoreo epidemiológico

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba confirmó un tercer caso de sarampión en el departamento y activó un protocolo de vigilancia, rastrillaje y contención para evitar la propagación de la enfermedad.

El jefe de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo, informó que tras la detección del caso registrado en un niño de 10 años en el municipio de Sacaba se movilizaron al menos 22 brigadas para realizar el seguimiento correspondiente.

“Se ha hecho el rastrillaje y se ha identificado a contactos primarios y secundarios. Por ahora no tenemos datos clínicos confirmados, pero se debe esperar al menos 25 días para descartar casos secundarios”, explicó.

Vigilancia y contenciónLas autoridades sanitarias iniciaron un monitoreo activo en la zona afectada, con el objetivo de detectar posibles contagios y cortar la cadena de transmisión. El periodo de observación será clave para determinar si existen nuevos casos vinculados.

Baja cobertura de vacunaciónCastillo advirtió que la cobertura de vacunación contra el sarampión aún es insuficiente. Actualmente, solo se alcanzó un 27% de aplicación de primeras dosis, cuando debería llegar al 32% en este periodo del año.

“Estamos realizando gestiones para que los padres lleven a sus hijos a los centros de salud. La vacuna es gratuita y es fundamental para prevenir complicaciones”, señaló.

Falta de respuesta de padresEl Sedes también alertó que, pese al despliegue de brigadas en unidades educativas, muchos padres no autorizan la vacunación de sus hijos, lo que dificulta el control de la enfermedad.

Ante la confirmación del caso, se activó una campaña intensiva de inmunización en Sacaba y otras zonas de riesgo, con el fin de proteger a la población infantil y evitar un brote mayor.

Las autoridades instan a la población a acudir a los centros de salud y completar el esquema de vacunación para prevenir la expansión del sarampión en el departamento.

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