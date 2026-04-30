¡Increíble! Héroe total: arquero atajó tres penales en cinco minutos (VIDEO)

El guardameta Sebastián Pérez, de Palestino, protagonizó una actuación memorable en la Copa Sudamericana al atajar tres penales en un mismo partido frente a Grêmio.

El encuentro finalizó 0-0, pero el gran protagonista fue el portero de 35 años, quien evitó en repetidas ocasiones la caída de su arco. Dos de las ejecuciones debieron repetirse debido a que el arquero se adelantó, pero incluso en esas nuevas oportunidades logró imponerse.

El encargado de los remates fue Vinícius, delantero de Grêmio, quien intentó cambiar de palo en cada ejecución. Sin embargo, Pérez mostró grandes reflejos y lectura del juego para adivinar las trayectorias y quedarse con los disparos.

La actuación del arquero quedó como uno de los momentos más impactantes del torneo, siendo clave para que Palestino sume un valioso punto.

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