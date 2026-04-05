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Deportes

¿Cuánto pagarán los hinchas por ver el partido Blooming vs River en el Tahuichi?

La academia espera un estadio lleno para el duelo ante un rival de jerarquía en la Copa Sudamericana. 

Martin Suarez Vargas

05/04/2026 16:20

Garcés de Blooming y River Plate de Argentina. Foto: cuentas oficiales de Facebook de Club Blooming y Club Atlético River Plate.
Santa Cruz, Bolivia.

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Blooming se alista para vivir una noche especial este domingo desde las 20:30 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, donde afrontará su estreno internacional en un partido que genera gran expectativa entre sus hinchas.

Con el objetivo de garantizar una amplia asistencia, la dirigencia celeste estableció una escala de precios diferenciada según las distintas zonas del escenario deportivo. Las entradas más costosas corresponden a los sectores de Preferencia y General (plateas Norte y Sur), que tendrán un valor de 500 bolivianos.

En tanto, la curva Este fue fijada en 250 bolivianos, convirtiéndose en la opción más accesible para los aficionados. Por su parte, la curva visitante tendrá un precio de 300 bolivianos, destinada principalmente a los seguidores del equipo rival.

Los boletos ya están disponibles de forma digital mediante la plataforma Ticketeg, facilitando la compra anticipada y evitando filas en boleterías.

El encuentro promete un ambiente de fiesta en el principal escenario deportivo cruceño, donde se prevé una masiva presencia de público para acompañar a Blooming en su esperado debut internacional.

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